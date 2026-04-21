Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O médio luso-guineense, de 19 anos, foi agredido com uma faca e teve de ser submetido urgentemente a duas cirurgias. Djabi chegou a ser colocado em coma induzido, mas já acordou e encontra-se em “condição estável, dadas as circunstâncias”, referiu o clube, que garantiu estar em contacto próximo com as autoridades e a apoiar o jogador e a sua família.

As autoridades dinamarquesas identificaram um suspeito do ataque, um homem de 20 anos chamado Moussa Habib Jensen, e apelam à cooperação do público para a sua localização no âmbito da investigação em curso.

Djabi iniciou a sua carreira em Bissau, na Guiné-Bissau, passando depois pelo Benfica, onde esteve entre 2020 e 2023 nas camadas jovens, antes de se transferir para a Dinamarca. Em 2024, representou o Clube Desportivo de Mafra por empréstimo, regressando posteriormente ao Midtjylland.

O clube reforçou que, por respeito à investigação policial em curso, não divulgará mais pormenores e pediu respeito pela privacidade de Djabi e da sua família, reiterando o seu apoio neste momento delicado.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.