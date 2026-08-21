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O anúncio foi feito pelo próprio Carlos Alcaraz através das redes sociais, numa colaboração com Fabrizio Romano, jornalista conhecido pelas informações sobre transferências no futebol.

“Estoy de vuelta. Here we go”, afirmou o tenista espanhol no vídeo. Pouco depois, publicou também “HERE WE GO!” na sua conta na rede social X.

O US Open será assim o primeiro torneio de Alcaraz desde abril, quando abandonou o Barcelona Open devido a uma lesão no pulso direito. O problema obrigou o espanhol a falhar Roland Garros e Wimbledon, além de outros torneios de preparação para a fase norte-americana da temporada.

O regresso acontece num palco especial para Alcaraz. Foi em Nova Iorque, em 2022, que conquistou o primeiro dos seus sete títulos do Grand Slam.

No ano passado, voltou a vencer o US Open, desta vez depois de derrotar Jannik Sinner na final. O espanhol prepara-se agora para voltar a lutar peloo título, apesar de chegar ao torneio sem ter disputado qualquer competição desde abril.

Carlos Alcaraz, de 23 anos, apresenta um registo de 22 vitórias e três derrotas em 2026 e soma 24 vitórias em 27 encontros disputados no US Open ao longo da carreira.

O US Open disputa-se em Nova Iorque entre 30 de agosto e 13 de setembro.