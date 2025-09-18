Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No total, estarão reunidos 34 monolugares de Fórmula 1, 26 deles inscritos para competir em pista e oito exemplares emblemáticos — representando sete décadas diferentes — em exposição. Trata-se de um dos números mais impressionantes alguma vez registados em eventos internacionais do género.

Entre os destaques, os fãs poderão ver ao vivo máquinas lendárias desde os anos 1950 até ao século XXI, numa homenagem ao legado da Fórmula 1. A escolha do circuito do Estoril assume também simbolismo histórico: foi ali que Niki Lauda conquistou o título mundial em 1984, que Ayrton Senna alcançou a sua primeira vitória em 1985, e que Alain Prost bateu o recorde de vitórias em 1987, regressando em 1993 para se despedir com a conquista do quarto campeonato, numa corrida vencida por Michael Schumacher.

“O Estoril Classics nasceu com o propósito de trazer para Portugal a emoção do automobilismo histórico ao mais alto nível. Em 2025, celebramos os 75 anos da Fórmula 1 com um espetáculo único, reforçando o papel do Autódromo do Estoril na história da disciplina e o posicionamento turístico de Cascais”, afirmou Duarte Nobre Guedes, mentor do evento.

Além da concentração inédita de F1, o programa competitivo inclui corridas como o Classic GP, a Classic Touring Challenge, a Classic Endurance Racing, a Heritage Touring Cup, a Sixties’ Endurance, a 2.0 Litre Cup, o Gentlemen Challenge e o Iberian Historic Endurance, envolvendo centenas de equipas e carros históricos.

A entrada será gratuita para a bancada da reta da meta. O acesso ao paddock, que permite acompanhar de perto a preparação das equipas, terá bilhetes a 20 euros (sexta-feira), 35 euros (sábado ou domingo) e 60 euros (passe para os três dias). Crianças até aos 15 anos entram de forma gratuita no paddock, desde que acompanhadas por um adulto.

Os ingressos já estão disponíveis online até às 23h59 de 2 de outubro. Nos últimos anos, a maioria esgotou antes do evento, pelo que a organização recomenda a compra antecipada.

O Estoril Classics 2025 é organizado pela Race Ready, em parceria com a Peter Auto e com o apoio do Turismo de Cascais.

