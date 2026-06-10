Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O onze de Portugal é: Diogo Costa, Nélson Semedo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Diogo Dalot, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Trincão, Cristiano Ronaldo e Pedro Neto.

Também já é conhecido o onze da Nigéria: Okoye, Akpan, Ajayi, Bassey, Onyemaechi, Iwobi, Ndidi, Dele-Bashiru, Nnadi, Adams e Simon.

O jogo tem início às 20h45.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.