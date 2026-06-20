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Diogo Dalot garantiu que o ambiente no seio da Seleção Nacional continua positivo, apesar da desilusão provocada pelo último resultado.

“Diria que o ambiente está bom, com dias difíceis depois de um resultado que não queríamos. Com o passar dos dias o foco volta ao normal. Estamos focados e com esse objetivo de ganhar o próximo jogo”, começou por afirmar o internacional português.

Questionado sobre se o empate poderá servir para moderar as expetativas em torno da equipa, Dalot considerou que os momentos menos positivos também podem trazer ensinamentos.

“Nós tentamos sempre encontrar uma forma positiva de sair de momentos de dificuldade e esse pode ser um ponto bom. É importante perceber que numa competição destas é impossível não passar por dificuldades, que se tem de reinventar. Temos de olhar para o resultado e para a exibição como uma oportunidade para melhorar depois de fazermos essa autocrítica”, explicou.

O jogador reforçou ainda que o principal objetivo passa sempre pela conquista dos três pontos, independentemente da qualidade exibicional da equipa.

“Vencer é sempre o mais importante, convincente ou não, o que importa é ganhar e somar pontos para a próxima fase. Daquilo que fomos vendo, vamos encontrar um Uzbequistão muito aguerrido, com jogadores que têm qualidade. Vão criar dificuldades como a RD Congo, mas cabe-nos a nós encontrar soluções para ganhar”, referiu.

Sobre as críticas dirigidas a Cristiano Ronaldo, Dalot destacou a experiência e a capacidade do capitão português para lidar com a pressão mediática.

“Já é sabida a capacidade que o Cris tem em lidar com a crítica. Aquilo que ele dá e que transmite é que esta crítica faz parte. A confiança que ele passa sempre foi a mesma”, salientou.

Por fim, o defesa recusou comentar polémicas externas e reforçou a coesão existente dentro do grupo.

“Não sou comentador. Por muito mais que algumas informações cheguem a nós, já tiveram ontem uma conferência em que ficaram elucidados. O grupo está blindado. A mensagem que queremos e gostamos de passar é que temos milhões de pessoas que querem ver Portugal ganhar e estamos todos no mesmo barco”, afirmou.

“Não fugimos à crítica, não queremos fugir a isso até porque somos os primeiros a querer fazer a diferença, mas estamos bem, estamos coesos e sabemos o que precisamos de fazer para ganhar, da mesma forma como sabemos que alguns não querem que ganhemos”, concluiu.

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