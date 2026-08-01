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"O Sport Lisboa e Benfica informa os sócios de que o jogo da 1.ª jornada da Liga Portugal, frente ao Académico de Viseu, agendado para o próximo dia 09 de agosto, será disputado à porta fechada, na sequência de uma decisão da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD)", referiu hoje o clube.

Em comunicados, os "encarnados" lamentam profundamente que milhares de adeptos sejam privados de apoiar a equipa e reitera o "firme desacordo com uma medida que penaliza indiscriminadamente todo o universo benfiquista".

O clube também informa que "os detentores de Red Pass serão ressarcidos no valor equivalente ao jogo, que ficará disponível na respetiva carteira virtual para utilização futura".

O Benfica arranca a I Liga de futebol no domingo, 9 de agosto, diante do Académico de Viseu.

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