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A Espanha venceu França por 2-0 com golos de Oyarzabal e Pedro Porro. Esta é a segunda final que Espanha vai disputar, depois de conquistar o Mundial de 2010, na África do Sul, ao bater os Países Baixos.

A final está agendada para domingo (20h em Portugal continental). A Espanha vai discutir o troféu com o vencedor do Inglaterra-Argentina, marcado para esta quarta-feira.

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