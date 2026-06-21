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A Espanha voltou "a olhar para o mundial com olhos de ilusão", como escreve o El País, graças a uma exibição convincente frente à Arábia Saudita, vencendo por 4-0 e deixando para trás as incertezas criadas pelo inesperado empate sem golos diante de Cabo Verde no jogo inaugural.

No centro da recuperação esteve Lamine Yamal. O jovem internacional espanhol, uma das figuras mais aguardadas da competição, precisou de apenas alguns minutos para demonstrar porque é visto como uma das principais estrelas do torneio. Marcou o primeiro golo, criou desequilíbrios constantes pela ala direita e foi o principal motor ofensivo da seleção espanhola.

Mas a melhoria da Espanha não se explicou apenas pelo talento do jogador do Barcelona. Luis de la Fuente promoveu várias alterações na equipa titular, apostando em Pedro Porro, Dani Olmo e Álex Baena, mudanças que deram maior fluidez ao jogo espanhol.

O domínio espanhol refletiu-se cedo no marcador. Aos 10 minutos, Mikel Oyarzabal encontrou Lamine Yamal ao segundo poste e o extremo finalizou com sucesso para inaugurar o marcador, libertando a equipa da pressão acumulada após o deslize da estreia.

A partir daí, a seleção espanhola acelerou ainda mais. Oyarzabal, praticamente ausente do jogo frente a Cabo Verde, transformou-se numa das figuras da partida. O avançado da Real Sociedad assistiu para o primeiro golo e marcou por duas vezes ainda antes da meia hora de jogo.

O segundo surgiu após uma bola dividida na área, com Oyarzabal a antecipar-se à defesa saudita. Poucos minutos depois, concluiu uma jogada coletiva de grande qualidade, iniciada por Pedro Porro e construída através de combinações rápidas entre Cucurella e Dani Olmo.

Antes mesmo da pausa para hidratação da primeira parte, a Espanha já vencia por 3-0 e tinha praticamente resolvido a partida.

A superioridade da equipa de Luis de la Fuente foi evidente em todos os momentos do encontro. A Arábia Saudita, orientada pelo técnico grego Giorgos Donis, raramente conseguiu ligar jogadas ofensivas e passou grande parte do jogo encurralada no seu meio-campo.

Com a vantagem confortável e tendo em conta a condição física de alguns jogadores, o selecionador espanhol aproveitou o intervalo para gerir esforços. Lamine Yamal e Oyarzabal, ambos a recuperar recentemente de problemas físicos, foram substituídos por Yeremy Pino e Ferran Torres.

Apesar da quebra natural de intensidade na segunda parte, a Espanha ainda chegou ao quarto golo. Após uma investida de Marc Cucurella, a bola ressaltou em Hassan Al Tambakti e acabou no fundo da baliza saudita, fixando o resultado final em 4-0.

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