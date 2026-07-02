Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Mikel Oyarzabal, aos 36 e 89 minutos, após duas assistências de Marc Cucurella, e o ex-leão Pedro Porro, aos 66, solicitado por Álex Baena, apontaram os golos dos espanhóis.

Nos oitavos de final, em encontro marcado para segunda-feira, em Arlington, nos Estados Unidos, pelas 14 horas locais (20 horas em Portugal continental, a Espanha defronta o vencedor do embate entre Portugal e a Croácia.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.