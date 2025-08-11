Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"A retirada da equipa, da escola secundária Koryo, surge após protestos públicos sobre relatos de que vários dos seus membros terão abusado fisicamente de um jogador júnior no início deste ano. A organização do evento emitiu uma severa repreensão à escola em março, depois de a sua investigação interna ter descoberto que quatro alunos agrediram um rapaz mais novo num dormitório em janeiro", diz o jornal The Guardian.

As revelações geraram uma reação negativa nas redes sociais, que incluiu pedidos de expulsão da equipa, bem como uma ameaça de bomba e incidentes em que os alunos da Koryo foram perseguidos no caminho para a escola.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

O diretor da Koryo, Masakazu Hori, disse aos jornalistas que a escola tinha decidido retirar-se para proteger os alunos e os funcionários. Descrevendo o caso de agressão como "profundamente lamentável", acrescentou: "Decidimos retirar-nos e vamos realizar rapidamente uma revisão do nosso método de ensino".

A investigação da escola apurou que o miúdo, cujo nome não foi revelado, tinha sido empurrado no peito e esbofeteado na cara, noticiaram os meios de comunicação japoneses. Foi transferido para outra escola após os agressores terem pedido desculpa.

A Koryo, que tem tradição na formação de jogadores profissionais, é a primeira universidade na longa história do torneio a desistir após o início dos jogos.