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Christian Eriksen caiu inanimado no relvado durante o jogo particular frente à Ucrânia, que terminou com uma vitória dinamarquesa por 2-1.

O incidente ocorreu aos 66 minutos da partida. O médio, de 34 anos, foi visto a levar a mão ao peito antes de cair no relvado. Colegas de equipa e adversários alertaram de imediato para a necessidade de intervenção médica e formaram um círculo em redor de Eriksen para o proteger das imagens televisivas.

Cerca de dez minutos depois, o internacional dinamarquês abandonou o campo numa maca, sob aplausos. O árbitro Sigurd Kringstad decidiu dar o encontro por terminado.

A federação dinamarquesa de futebol já confirmou que "Christian Eriksen está consciente e está, apesar das circunstâncias, bem".

De recordar que a 12 de junho de 2021, durante o encontro entre a Dinamarca e a Finlândia, no Euro 2020, o jogador foi assistido em campo na sequência de uma paragem cardiorrespiratória.

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