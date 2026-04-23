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O plano visa também recompor as relações entre Trump e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, depois de um afastamento motivado por críticas do Presidente norte-americano ao Papa Leão XIV no contexto da guerra envolvendo o Irão.

“Confirmo que sugeri a Trump e ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, que a Itália substitua o Irão no Mundial. Sou italiano e seria um sonho ver os Azzurri num torneio organizado nos EUA. Com quatro títulos, a Itália tem o historial que justifica a inclusão”, afirmou ao Financial Times o enviado especial norte-americano Paolo Zampolli.

A Casa Branca, a FIFA, a Federação Italiana de Futebol e a Federação de Futebol do Irão não responderam de imediato aos pedidos de comentário da Reuters.

A Itália falhou a qualificação para o Mundial em março, ao ser eliminada no ‘play-off’ por Bósnia e Herzegovina, após derrota por 4-1 no desempate por grandes penalidades, ficando fora da fase final pela terceira edição consecutiva.

Segundo o Financial Times, o Irão divulgou entretanto um comunicado a garantir que está preparado para o torneio e que planeia participar. A Reuters não conseguiu confirmar de imediato essa informação.

No início de abril, Teerão já tinha indicado que só tomaria uma decisão final sobre a participação no Mundial depois de obter uma resposta da FIFA quanto ao pedido para que os seus jogos sejam transferidos dos Estados Unidos para o México.

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