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Em Londres, na segunda mão dos quartos-de-final da Champions League, Arsenal e Sporting empataram. A derrota na primeira-mão em Alvalade faz com os 'leões' sejam eliminados da competição milionária.

Num jogo com controlo da equipa inglesa, a equipa de Rui Borges ainda teve algumas oportunidades de golo com Geny Catamo e Francisco Trincão,. Na segunda parte, Maxi Araújo ainda tentou ser protagonista, mas de nada serviu.

O Sporting termina assim a sua melhor caminhada na Champions League. O Arsenal segue para a próxima fase e vai defrontar os espanhóis do Atlético de Madrid, nas meias-finais, ficando mais próximo de tentar conquistar o troféu mais cobiçado pelos clubes europeus.

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