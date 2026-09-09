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Na primeira parte do jogo, os 'encarnados' colocaram-se em vantagem através de uma grande penalidade, convertida por Pavlidis, aos 49 minutos.

Na segunda parte do encontro, a equipa de Marco Silva voltou a marcar aos 55 minutos, desta feita por Schjelderup. Minutos depois, aos 59, Prestianni aumentou a vantagem da equipa de Lisboa. Por fim, o capitão Aursnes fixou o resultado nos 0-4.

O Benfica chega assim à sexta vitória consecutiva, igualando o Sporting no segundo lugar da I Liga, a dois pontos do FC Porto.

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