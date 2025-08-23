O primeiro golo surgiu cedo, aos 17 minutos, quando Scott McTominay apareceu em zona de finalização para cabecear com força um cruzamento de Matteo Politano. Já na segunda parte, a estreia de Kevin De Bruyne em Itália ficou marcada por um momento de classe: um livre direto aos 57 minutos, batido com precisão para o canto inferior da baliza, que selou o triunfo napolitano.

O médio escocês não poupou elogios ao novo companheiro: “É uma honra partilhar o balneário com o Kevin. É ele quem me pode ensinar, não o contrário”.

Apesar da boa exibição, o treinador Antonio Conte admitiu que ainda procura o equilíbrio certo no meio-campo, de forma a integrar De Bruyne sem perder a solidez da época passada.

Em Milão, o arranque foi desastroso. O AC Milan caiu em San Siro perante o recém-promovido Cremonese (1-2). Baschirotto colocou os visitantes em vantagem aos 28 minutos, Pavlovic empatou mesmo antes do intervalo, mas uma acrobática bicicleta de Bonazzoli, aos 61’, garantiu o triunfo histórico para os forasteiros.

A Roma começou com o pé direito sob o comando de Gian Piero Gasperini, derrotando o Bolonha por 1-0, graças a um golo de Wesley França no início da segunda parte.