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Depois da eliminação no Mundial, voltou a surgir a discussão sobre a falta de uma identidade forte nos grandes momentos. Portugal tem nomes como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Vitinha, João Neves, Rúben Dias ou Diogo Costa, mas continua à procura de uma fórmula que permita juntar todas estas peças e competir de igual para igual com as maiores potências internacionais.

É precisamente nesse ponto que Jorge Jesus surge como uma possibilidade de mudança. O treinador português, que deixou recentemente o Al Nassr, é conhecido pela exigência no treino, pela atenção ao detalhe e pela capacidade de criar equipas com uma ideia de jogo muito definida. A sua missão seria construir uma seleção menos dependente do talento individual e mais forte enquanto coletivo.

Gabriel, antigo jogador do Al Nassr, acredita que essa pode ser a principal diferença que Jorge Jesus traria à Seleção Nacional. "Portugal tem jogadores extraordinários, talvez uma das melhores gerações de sempre, mas às vezes uma equipa cheia de estrelas precisa de alguém que consiga juntar todas essas qualidades numa só ideia. O Jorge é muito forte a criar rotinas, a definir responsabilidades e a fazer com que cada jogador saiba exatamente o que tem de fazer", afirmou.

O mesmo jogador destaca a capacidade do treinador português para trabalhar com grandes figuras. "No Al Nassr percebeu-se que ele sabe lidar com jogadores de enorme estatuto. Não tem medo de falar com os jogadores, independentemente do nome ou da carreira que tenham. Para uma Seleção como Portugal, onde existem muitos líderes, essa gestão é fundamental", explicou.

A ligação entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo será também um dos pontos de maior atenção caso a mudança se confirme. O treinador trabalhou com o capitão português no Al Nassr e conhece de perto a sua mentalidade, exigência e ambição. Numa fase em que se discute se Ronaldo continuará ou não a representar Portugal, essa relação poderá ter peso.

"Ele sabe lidar com jogadores de enorme estatuto. Não tem medo de falar com os jogadores, independentemente do nome ou da carreira que tenham. Para uma Seleção como Portugal, onde existem muitos líderes, essa gestão é fundamental" Gabriel, futebolista

"Se há alguém que conhece o Cristiano e sabe como tirar o melhor dele, é o Jorge. Ele sabe que o Cristiano continua a querer competir e a ganhar, não está num momento em que queira apenas cumprir calendário”, afirmou Gabriel, salientando que "ao mesmo tempo, o Jorge também sabe que uma equipa não pode depender apenas de um jogador. Pode ajudar o Cristiano a encontrar um novo papel, talvez como líder de uma nova geração".

Para este antigo jogador, a continuidade de Ronaldo e a chegada de Jorge Jesus poderiam até estar relacionadas. "O Cristiano respeita treinadores com personalidade. O Jorge é um treinador que exige muito, mas também dá confiança. Se ele sentir que continua a ser importante e que pode ajudar a equipa, acredito que poderá continuar a dar muito à Seleção", referiu.

A gestão da transição será, aliás, um dos maiores desafios do próximo selecionador. Portugal precisa de preparar o futuro com jogadores como João Neves, Vitinha, Gonçalo Inácio, António Silva, João Félix ou Rafael Leão, mas sem ignorar a influência de uma figura que marcou duas décadas da história da equipa nacional.

"Portugal não precisa apenas de escolher os melhores jogadores, precisa de construir uma equipa. O Jorge Jesus é um treinador que pensa muito nisso. Ele não olha apenas para os nomes, olha para a forma como eles encaixam, transforma talento em equipa", acrescentou o antigo jogador do Al Nassr.

A eventual escolha de Jorge Jesus representaria, assim, uma aposta numa mudança de mentalidade. Mais do que acrescentar qualidade, algo que Portugal já tem em abundância, dito pelos melhores do mundo do futebol, o objetivo seria criar uma identidade, uma cultura competitiva e uma equipa preparada para vencer nos momentos decisivos.

E no centro dessa nova etapa estará também Cristiano Ronaldo. "Se continuar na Seleção, terá de encontrar um novo papel numa equipa em evolução", diz, referindo depois que Jorge Jesus teria a difícil missão de "equilibrar o respeito pelo passado com a construção do futuro", numa geração que "tem talento suficiente para ganhar, mas que procura a fórmula certa" para o conseguir.

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