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O QS6000 Xacobeo Norte Surf Fest, que terminou este domingo, 6 de setembro, na Praia de Leça, Matosinhos -, catapultou Maria Salgado e Francisco Ordonhas para a liderança do Qualifying Series (QS), Circuito Regional Europeu da World Surf League (WSL).

A etapa portuguesa pontuável para os ranking rankings Challenger Series e QS regionais, acima de tudo, empurra Teresa Bonvalot para o segundo lugar do CS, circuito de qualificação para o Campionship Tour 2027 (CT), prova de elite da Liga Mundial de Surf.

Em Matosinhos, praia que debutou nas competições de Qualifying Series da World Surf League, 3.ª divisão do surf mundial, Maria Salgado sagrou-se vice campeã do Xacobeo Norte Surf Fest. Foi batida na final pela australiana Ellie Harrison.

No espaço de uma semana, a surfista de 19 anos de Santa Cruz, Torres Vedras, repete o lugar alcançado no ABANCA Pantin Classic Galicia Pro, em Pantin, na Galiza, Espanha, no final de agosto, primeiro de cinco eventos internacionais QS de 6000 pontos, espalhados pela Europa, América (Brasil) e Ásia (Filipinas e Taiwan) e abertos a todos os surfista que competem nas provas da World Surf League (WSL).

Os dois vice títulos (4680 pontos em cada etapa) na dupla perna ibérica QS6000 coloca Maria Salgado, atual campeã nacional, na liderança do ranking europeu.

A competir no CS, onde cumpre o ano estreia, desce dois lugares na hierarquia da prova de acesso ao Championship Tour.

O 11.º posto coloca-a, ainda assim, com esperanças na qualificação para o CT, para o qual são apuradas as primeiras seis classificadas e onde falta disputar, este ano, a etapa de Brasil, São Paulo (26 de setembro a 3 de outubro) e Ericeira (6 a 12 de outubro) e, Newcastle, Austrália, março de 2027.

Francisco Ordonhas aproveitou também o “jackpot” de pontos de Matosinhos para subir, igualmente, à liderança do QS, circuito europeu da WSL e posicionar-se para garantir o acesso ao circuito secundário da Liga Mundial de Surf em 2027.

Ordonhas terminou em 3.º lugar (3660 pts) e igualou o seu melhor registo no QS (Yeti Pro, Fistral Beach, Cornualha, Inglaterra, em agosto).

Campeão da Liga MEO 2025 e ex-campeão europeu júnior da WSL, foi eliminado nas meias-finais pelo francês Justin Becret, derrotado na final pelo brasileiro Weslley Dantas (19,23 pontos, com destaque para a nota 10), que sobe à liderança do CS.

Teresa Bonvalot em 2.ª na luta pelo acesso à elite mundial

Teresa Bonvalot, que procura juntar-se à elite mundial, onde compete Yolanda Hopkins e Francisca Veselko, viria a ser a mais beneficiada da inclusão de Matosinhos na rota da nova categoria de QS internacionais e respetiva atribuição de pontuação especial (seis mil pontos) do evento portuense.

Bonvalot terminou o Xacobeo Norte Surf Fest na nona posição (1890 pontos). melhorou o resultado alcançado em Patim (33.º lugar, 540 pontos) e sobe virtualmente à vice-liderança do Challenger Series, circuito de qualificação para o World Tour 2027.

Paralelamente, ocupa a 20.ª posição do Qualifying Series. Erica Máximo (12.ª) é a segunda melhor portuguesa.

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