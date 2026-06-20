“É como ver o jogo com amigos”. LiveMode TV transforma transmissões do Mundial

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A LiveMode TV, da qual Cristiano Ronaldo é acionista, integra uma lógica de negócio que procura redefinir o modelo clássico dos direitos desportivos, historicamente centrado na televisão por subscrição. A aposta passa por transmissões gratuitas ou amplamente acessíveis no digital, numa tentativa de aumentar o alcance das transmissões e captar audiências que já não consomem conteúdos desportivos de forma tradicional. Este modelo aproxima-se de experiências já testadas noutros mercados, nomeadamente no Brasil, com a CazéTV, onde o futebol passou a ser consumido como produto de entretenimento digital, altamente dependente da interação e da comunidade online.

No centro da proposta da LiveMode TV está a forma como os jogos são narrados e comentados. "Ao contrário das transmissões televisivas convencionais, marcadas por uma linguagem mais formal, técnica e estruturada, a plataforma aposta numa abordagem mais livre, emocional e espontânea. Os narradores e comentadores têm maior margem para reagir em tempo real aos acontecimentos do jogo, utilizando uma linguagem mais próxima do público, menos rígida e mais orientada para a reação imediata. Este tipo de narração privilegia a intensidade dos momentos, a opinião instantânea e a leitura simplificada das ações em campo, procurando aproximar a transmissão da linguagem usada nas redes sociais e nos ambientes digitais", conta Fábio Medeiros.

Outro elemento essencial do modelo da LiveMode TV é a forte componente de interação com os espectadores. "A transmissão deixa de ser apenas unidirecional, em que o público recebe informação, para passar a ser um espaço de participação ativa. Os utilizadores podem interagir através de chats em direto, participar em sondagens, reagir a momentos do jogo e, em alguns casos, influenciar segmentos da emissão. Esta dinâmica cria uma experiência coletiva, em que milhares de espectadores comentam simultaneamente o mesmo evento, reforçando a sensação de comunidade e partilha em tempo real", salienta.

Entre o público mais jovem, esta mudança tem sido recebida com grande entusiasmo e curiosidade, sobretudo pela forma como altera a relação tradicional com o futebol em direto. Em declarações ao 24notícias, dois jovens adeptos explicam a sua experiência com este novo formato de transmissão.

Pedro Almeida, estudante universitário de 21 anos, afirma que "a diferença mais marcante na LiveMode TV não é apenas o facto de ver os jogos online, mas sim a sensação de que estamos constantemente dentro de uma conversa coletiva sobre o jogo, porque há sempre alguém a reagir, a comentar, a discordar ou a celebrar em tempo real, o que faz com que a experiência seja muito mais próxima daquilo que vivemos nas redes sociais e acaba por transformar completamente a forma como sentimos cada momento da partida".

Já Inês Carvalho, de 20 anos, sublinha uma dimensão mais emocional e social da experiência, referindo que "acabamos por sentir que não estamos sozinhos a ver futebol, mesmo estando em casa, porque a linguagem dos comentadores é mais solta, mais natural e muitas vezes até divertida, e isso cria uma ligação mais imediata ao jogo, ao ponto de parecer que estamos num grupo de amigos a ver e a comentar cada jogada em simultâneo, o que torna tudo mais envolvente do que na televisão tradicional".

"A LiveMode TV não se limita a exibir jogos, mas procura transformar a própria experiência de ver futebol num produto digital interativo, onde a narração, o comentário e a participação do público estão interligados. Trata-se de uma evolução que reflete a crescente digitalização do consumo mediático e a deslocação das audiências mais jovens para plataformas onde a interação, a velocidade e a informalidade são elementos centrais", salienta Pedro Almeida.

Refira-se que além de todos os jogos de Portugal, a LiveMode TV transmitirá o jogo mais importante do dia. No painel de cada uma das 34 emissões estarão ex-jogadores como Ricardo Quaresma e Ricardinho, e comentadores como Tomás da Cunha e Mário Cagica.

Logo na estreia, no Brasil-Marrocos (1-1), a LiveModeTV bateu recordes históricos no Youtube, com este jogo a ser a "maior live da história do YouTube em Portugal, segundo a plataforma Playboard. Este jogo registou ainda o maior pico de audiência da LiveModeTV até ao momento, com mais de 302426 mil dispositivos únicos conectados em simultâneo. Mais de 1,3 milhões de dispositivos únicos foram também alcançados nos primeiros dias de competição, o equivalente a 30,5% dos lares portugueses, sendo que cerca de 71,4% da audiência registada dos jogos está na faixa etária entre os 18 e os 44 anos.