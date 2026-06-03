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Na rede social da TAP foi apresentado oficialmente o avião que vai levar a seleção das quinas até aos EUA. Segundo o “Aviação TV”, um segundo avião Airbus A330neo também vai ser decorado.

Em janeiro, a TAP e a Federação Portuguesa assinaram um contrato que tornava a companhia aérea nacional a “transportadora oficial” da equipa para os campeonatos do Mundo de 2026 e 2030.

Antes de viajar para fora, a Seleção tem dois jogos marcados em Portugal: o primeiro no sábado, 6 de junho, às 18h45 no Jamor. E no feriado dia 10 de junho, no Estádio de Leiria, contra a Nigéria às 20h45.

O primeiro jogo fora, no Houston Stadium, Texas, está marcado para dia 17 de junho contra a República Democrática do Congo, às 18h00 (hora portuguesa).

Os jogos serão transmitidos dos três canais portugueses, RTP1, SIC e TVI, mas também na LiveMode TV e na SportTV.

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