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Depois de na primeira parte do encontro ninguém conseguir chegar ao golo, as redes só balançaram aos 90+1, com o golo da Espanha, por parte de Mikel Merino.

A seleção portuguesa fica-se pelos oitavos-de-final do Mundial2026, enquanto a Espanha segue para a próxima fase, onde vai defrontar o vencedor entre os Estados Unidos da América e a Bélgica, encontro que se jogo a partir da 01h desta terça-feira.

Para Roberto Martínez, selecionador nacional, "é uma tristeza, as oportunidades fazem a diferença. Na tática e na técnica, anulamos a Espanha. Foi um golo que chega no fim, acho que mereciamos chegar ao prolongamento. Os portugueses devem ficar orgulhosos do que fizeram os jogadores", disse à sport tv.

"Acho que merecíamos outra sorte. É uma equipa (Portugal) que fez o jogo mais completo do mundial. A Espanha era favorita e teve a sorte que o jogo precisa", afirmou, acrescentando que "posso valorizar o compromisso dos jogadores. Todos os 26 e o Ricardo Velho, deram tudo. Não valorizo chegar aos 'quartos' ou assim, o processo feito pelos jogadores foi fantástico".

Em relação ao futuro, Martínez não adiantou nada à sport tv, afirmando apenas que "agora tenho é de agradecer aos jogadores", mas na conferência de imprensa confirmou que "este é o meu último jogo, tenho muito que agradecer ao povo português".

“Estou triste por sair do Mundial. Mas, como já tinha dito anteriormente, estou de consciência tranquila. O futebol é assim e agora vou descansar, estar com a minha família e seguir em frente. Amanhã vou levantar-me de igual forma a hoje. Antes do Cristiano, Portugal nunca tinha ganho nada. O melhor título que ganhei foi em 2016, que para mim tem a mesma dimensão de um Mundial”, afirmou Ronaldo na zona mista no Dallas Stadium.

“Não decido nada com a cabeça quente”, garantiu, quando questionado se voltaria atrás com a decisão de este ser o seu último Mundial. “Perdemos com uma equipa que vai chegar, possivelmente, longe na competição. Saio de consciência tranquila. Eu dei o meu melhor, demos o nosso melhor. Foi uma pessoa com quem adorei trabalhar. Um grande treinador e um grande ser humano. Portugal ainda não tinha ganho nada e nos últimos anos ganhou três títulos. É agradecer-lhe e dar-lhe os parabéns pelo que ele fez”, acrescentou.

“Acho que fizemos um jogo bom. Mas isto é o futebol. É, ainda assim, frustrante, sair assim”, afirmou.

A última vez que Portugal e Espanha se tinham enfrentado em Mundiais tinha sido em 2018, no jogo de estreia de ambas no Mundial da Rússia. Esse jogo ficou marcado pela saída repentina de Julen Lopetegui às portas do início da competição. Com Fernando Hierro no banco, a Seleção Nacional esteve a ganhar, passou duas vezes pela desvantagem e acabou por empatar com um célebre hat-trick de Cristiano Ronaldo (3-3).

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