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O último jogo da temporada ficou decidido por um autogolo de Sidney Lima, já na segunda parte, num encontro em que os portistas dominaram a iniciativa, mas encontraram dificuldades para desbloquear o marcador. O triunfo permitiu aos dragões regressar às vitórias e fechar oficialmente o campeonato com celebração diante dos seus adeptos.

Após o apito final, seguiu-se a entrega da taça de campeão nacional, num ambiente de festa no Dragão, marcado por aplausos, cânticos e emoção nas bancadas. Jogadores, equipa técnica e estrutura do clube celebraram com os adeptos uma época consistente, em que o FC Porto assegurou o título antes da derradeira jornada.

As comemorações não se ficam pelo estádio. O clube vai agora levar o troféu pelas ruas da Porto, num desfile que promete juntar milhares de adeptos para assinalar mais uma página de sucesso da história azul e branca.

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