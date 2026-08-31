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Numa publicação no Instagram, Messi afirmou que, depois da final do Mundial 2026, pensou muito nesta decisão.

"Foi uma decisão que doeu e que ainda dói na alma, mas entendo que chegou o momento. Juro-vos que sempre dei tudo, não apenas nos últimos anos, em que ganhámos tudo, mas também antes disso. Sempre lutei e dei tudo por esta camisola, para vos dar alegrias e fazer com que se sentissem orgulhosos de ser argentinos através do futebol", escreveu o internacional argentino no Instagram.

Lionel Messi agradeceu ainda todo o carinho que recebeu nos últimos 20 anos e garantiu que será mais um adepto a torcer pela Seleção da Argentina. "Vou sentir muito a falta de vos ouvir a partir de dentro. Agora vou ser mais um de vocês, a apoiar e a torcer sempre a partir de fora (nos bons e nos maus momentos, ainda mais)".

O internacional deixou também um agradecimento à família e a todos os treinadores, colegas de equipa e dirigentes com que se cruzou. "Levo comigo memórias e momentos inesquecíveis", escreveu.

Messi, que disse sair com "tranquilidade e orgulho" e classificou o trajeto na Seleção como "uma loucura", afirmou que escreveu o texto que acompanha a publicação a 21 de julho e assumiu ter ficado ainda mais seguro da decisão depois da morte do pai, a 8 de agosto.

O jogador, de 39 anos, soma 207 jogos pela Argentina, nos quais marcou 125 golos e fez 66 assistências. Sagrou-se campeão mundial em 2022 e venceu duas edições da Copa América, em 2021 e 2024, e a Finalíssima, em 2022. A final do Mundial 2026, que terminou com uma derrota por 1-0 frente a Espanha, marcou a despedida do avançado da Seleção Argentina.

Lionel Messi tem contrato com o Inter de Miami até ao final de 2028, altura em que terá 41 anos.

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