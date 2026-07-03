Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o The Guardian, o gesto — simular remar sincronizadamente ao som de um tambor e do cântico “Ro” (palavra norueguesa para “remar”) — foi realizado em massa por adeptos nos estádios, pelos jogadores em campo e por multidões em locais como Times Square, em Nova Iorque. Também chegou ao parlamento norueguês e a outras instituições do país.

O fenómeno ganhou ainda contornos inesperados, com deputados noruegueses a imitarem o gesto no parlamento, residentes de lares de idosos a participarem em zonas rurais e até pilotos da Força Aérea Real Norueguesa a replicarem a coreografia em caças F-35.

Entre as figuras associadas ao momento estão o avançado Erling Haaland, que descreveu o ambiente como “mais do que futebol”, e o capitão Martin Ødegaard, que lidera a coreografia em campo com um tambor, sublinhando a sensação de união entre jogadores e adeptos.

A celebração foi concebida de forma intencional por um professor de escola primária, inspirado em cânticos de futebol noruegueses, e depois promovida online até se tornar um fenómeno global. O gesto simula o movimento de remar num barco viking, acompanhado por uma progressão rítmica que envolve o público.

Contudo, a popularidade da coreografia gerou debate na Noruega, com críticas sobre a estética associada à cultura viking e ao seu simbolismo, enquanto outros defendem a sua dimensão cultural e identitária. Paralelamente, autoridades e responsáveis políticos destacam o impacto positivo da visibilidade internacional do país.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.