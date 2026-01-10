Dani Alves garantiu que não pretende alterar a identidade do emblema aveirense, sublinhando que o seu objetivo passa por melhorar os resultados desportivos e contribuir para a construção de um novo ciclo, numa fase em que a equipa ocupa o último lugar da Liga 3.

“Não vim aqui para mudar a história do São João de Ver, vim para acrescentar páginas”, afirmou, frisando a importância da união entre direção, jogadores e adeptos. O novo responsável da SAD destacou ainda a necessidade de resiliência num momento difícil, defendendo que os períodos de resultados negativos podem representar uma oportunidade para reconstruir e crescer.

Dani Alves agradeceu a forma como foi recebido pela massa associativa e apelou ao apoio dos adeptos para tornar possível “algo especial”, realçando o ambiente vivido no clube e a forma intensa como a comunidade local vive o futebol.

A intervenção foi recebida com aplausos, num momento simbólico que assinalou o início de uma nova etapa para o São João de Ver, com a expectativa de que a mudança na estrutura acionista possa traduzir-se numa recuperação desportiva ao longo da temporada.