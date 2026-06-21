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No Estádio Arrowhead, em Kansas City, nos Estados Unidos, o Equador dominou amplamente a partida, mas encontrou sempre pela frente uma noite inspirada de Room, que somou 15 defesas e estabeleceu o recorde de intervenções nesta edição da prova. A seleção sul-americana tentou chegar ao golo por 28 vezes, com 15 remates enquadrados, sem conseguir ultrapassar a resistência do guardião caribenho, verdadeiro herói do encontro.

Desde que a FIFA passou a contabilizar oficialmente esta estatística, em 1966, a marca de Eloy Room só é superada pelas 16 defesas de Tim Howard, em 2014, quando os Estados Unidos foram derrotados pela Bélgica nos oitavos de final, após prolongamento.

Ciente de que uma derrota poderia comprometer a continuidade na competição, o Equador assumiu desde cedo a iniciativa e cercou a área adversária. Enner Valencia, John Yeboah e Gonzalo Plata protagonizaram várias tentativas na primeira parte, mas sem sucesso. Curaçau, o país com menor população e área entre as seleções presentes nas fases finais, revelou dificuldades em sair para o ataque e criou apenas uma ocasião antes do intervalo.

Na segunda parte, o domínio equatoriano manteve-se. Moisés Caicedo, Plata, Valencia e Kevin Rodríguez voltaram a testar a segurança de Room, de 37 anos, que respondeu sempre com defesas decisivas. Apesar do sentido único do jogo, foram ainda os caribenhos que, contra a corrente, estiveram perto de marcar, não fosse a intervenção do guarda-redes Hernán Galíndez a evitar o golo.

Com este empate, Equador e Curaçau somam um ponto cada no Grupo E, liderado pela Alemanha, já apurada para a fase seguinte. Para Curaçau, o resultado representa um momento histórico, pois é o primeiro ponto num Campeonato do Mundo, alcançado graças a uma das exibições individuais mais marcantes do torneio.

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