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Mas se o feito desportivo já seria suficiente para marcar a história, o que está a acontecer fora de campo tornou Curaçau num fenómeno à escala global. Nas redes sociais, a equipa transformou-se numa espécie de “equipa sensação” do Mundial, conquistando simpatia, seguidores e um tipo de atenção que vai muito além do futebol.

A seleção, 82ª do ranking FIFA, apelidada de Blue Wave, já não é apenas uma estreante. É realidade digital global. O que distingue Curaçau das restantes seleções estreantes no Mundial não é apenas a sua dimensão reduzida ou a sua primeira qualificação histórica. É a forma como se apresenta ao mundo.

Desde os primeiros jogos de preparação até à chegada ao torneio, os jogadores têm construído uma presença digital altamente ativa e espontânea. Vídeos de bastidores, músicas caribenhas nos balneários, danças após treinos, interações diretas com adeptos e uma comunicação constante em várias línguas.

"O que estamos a ver com Curaçau é um caso clássico de autenticidade viral. Não há uma estratégia corporativa pesada por trás. São jogadores a comunicar como pessoas reais, em contexto real, e isso gera uma ligação emocional imediata" Ricardo Almeida, especialista em marketing

Em vez de campanhas institucionais controladas, Curaçau aposta numa narrativa orgânica. Os jogadores filmam-se uns aos outros, partilham momentos de viagem, mostram o quotidiano de uma seleção que vem de um país pequeno mas com uma identidade cultural muito forte. Esse contraste, entre a simplicidade do arquipélago e o palco global do Mundial, tornou-se combustível viral.

Em poucas semanas, conteúdos associados à seleção passaram a circular massivamente em plataformas como Instagram, TikTok e X, com milhões de visualizações e partilhas em diferentes continentes.

Para o especialista em marketing desportivo e estratégia digital, Ricardo Almeida, o fenómeno Curaçau não é acidental, mas sim o resultado de uma combinação rara entre "autenticidade e timing global". Em declarações ao 24notícias, analisa o impacto da seleção. "O que estamos a ver com Curaçau é um caso clássico de autenticidade viral. Não há uma estratégia corporativa pesada por trás. São jogadores a comunicar como pessoas reais, em contexto real, e isso gera uma ligação emocional imediata", diz, sublinhando que, no atual ecossistema digital, a espontaneidade é mais valiosa do que campanhas altamente produzidas.

"As marcas e equipas gastam milhões em conteúdo estruturado, mas depois é um vídeo simples no balneário, com música local e jogadores a dançar, que atinge milhões de pessoas. Curaçau está a fazer isso de forma natural. Existe aqui uma narrativa perfeita para o algoritmo: um país pequeno, uma primeira participação, uma cultura visual forte e jogadores com personalidade digital. Isso é praticamente um modelo pronto para viralizar", afirma.

Parte do fenómeno deve-se também à forma como o público interpreta a história da seleção. "Num Mundial alargado a 48 equipas, Curaçau surge como o arquétipo perfeito da seleção outsider, que é pequena, inesperada, mas competitiva. Isso gerou um movimento espontâneo de simpatia global, sobretudo entre adeptos neutros que procuram uma segunda equipa para apoiar, e há sempre uma equipa de simpatia nestes torneios", completa.

"As marcas e equipas gastam milhões em conteúdo estruturado, mas depois é um vídeo simples no balneário, com música local e jogadores a dançar, que atinge milhões de pessoas"

As imagens da chegada da equipa em autocarros simples, acompanhados por música caribenha, tornaram-se virais. Em várias publicações internacionais, a seleção foi comparada a outras histórias icónicas do futebol mundial, precisamente pelo contraste entre o contexto humilde e o palco de elite.

curaçau créditos: FIFA

Leandro Bacuna: “Não somos uma curiosidade, somos uma seleção a sério”

No centro desta seleção está o capitão Leandro Bacuna, jogador experiente, com passagem por clubes da Premier League e das ligas europeias, e figura central da equipa nacional, que conta também com, entre outros, Riechedly Bazoer, Jeremy Antonisse e Kenji Gorré. Bazoer jogou no FC Porto em 2018/2019, Antonisse no Moreirense entre 2023 e 2025 e Gorré foi o que mais tempo jogou em Portugal: dividiu a época 2018/19 entre Nacional e Estoril, jogou de novo no Nacional de 2019 a 2021 e no Boavista de 2021 a 2023.

Em declarações ao 24notícias, Bacuna reconhece o impacto mediático que a seleção tem vindo a gerar nas redes sociais, mas rejeita qualquer tentativa de reduzir a equipa a um fenómeno viral.

"É bonito ver o mundo inteiro a falar de Curaçau, a apoiar-nos, a gostar da nossa energia e da nossa forma de estar. Isso dá-nos orgulho", começa por dizer o capitão, embora mude o tom rapidamente quando o tema passa para a competição.

"O mundo pode gostar da nossa história, e isso é especial. Mas nós queremos escrever outra história, a do que conseguimos fazer dentro de campo. Queremos que falem de nós pelos jogos, não só pelos vídeos" Leandro Bacuna, capitão de Curaçau

"Só que nós não estamos aqui para ser uma história engraçada ou uma curiosidade do Mundial. Estamos aqui porque trabalhámos para isto. Porque temos qualidade. Porque queremos competir ao mais alto nível", diz.

Bacuna insiste que a identidade da equipa não pode ser confundida com pouca competitividade. "Podemos sorrir, podemos dançar, podemos mostrar a nossa cultura. Isso faz parte de nós. Mas quando o jogo começa, somos uma seleção séria. Não viemos para participar, viemos para competir", conclui.

A identidade da seleção de Curaçau vive,, assim, nesta tensão permanente entre dois mundos. Por um lado, há a herança cultural caribenha, visível na música, na forma de celebrar, na proximidade entre jogadores e na comunicação espontânea nas redes sociais. Por outro, há a exigência do futebol moderno, com jogadores que atuam em ligas europeias e que chegam ao Mundial com ambição real.

Ainda assim, mesmo antes do primeiro jogo no Mundial, no domingo contra a Alemanha, Curaçau já ultrapassou a lógica desportiva tradicional. Apesar da atenção mediática, o discurso interno da seleção mantém-se firme, pois o objetivo não é apenas participar, mas competir.

Leandro Bacuna sintetiza essa ideia de forma direta. "O mundo pode gostar da nossa história, e isso é especial. Mas nós queremos escrever outra história, a do que conseguimos fazer dentro de campo. Queremos que falem de nós pelos jogos, não só pelos vídeos", afirma.

Independentemente dos resultados no Mundial de 2026, Curaçau já conquistou algo raro, deixou de ser apenas uma pequena seleção caribenha para se tornar um fenómeno global de atenção mediática e simpatia digital.

Num torneio cada vez mais vasto e globalizado, a equipa representa um dos efeitos mais inesperados da expansão para 48 seleções, a possibilidade de histórias que, até agora, simplesmente não existiam no mapa do futebol mundial. E talvez seja isso que explica o fenómeno Curaçau.

Antes mesmo do apito inicial, já há algo claro: o mundo já está a olhar para eles.

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