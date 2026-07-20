De la Fuente comentou o assunto com humor. “Já lhes disse que se enganaram. E que se se faz uma promessa, tem de ser cumprida. Também não sou assim tão feio”, disse, entre risos.

Pouco depois, Cucurella recorreu às redes sociais para reforçar a intenção e lançou o desafio. “Algum tatuador na sala?”. Na zona mista, o defesa explicou que ainda não decidiu o local da tatuagem: “Tenho de pensar onde a vou pôr. As pessoas também me vão perguntar, por isso não pode ser num sítio visível. Acho que agora temos uma longa viagem, espero que me deem ideias e terá de ser feito", disse.

O jogador falou também sobre o significado da conquista, destacando o percurso difícil até chegar ao topo. “Estou muito orgulhoso, muito contente. Não é fácil estar aqui. Durante a carreira, sobretudo na adolescência, é duro e temos de tomar decisões. Às vezes há pessoas que te dizem que não vales ou que não vais chegar lá", salientou.