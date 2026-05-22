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Através de uma publicação nas redes sociais, Cristóvão Francisco explicou que a decisão foi tomada “com ponderação e sentido de responsabilidade” e admitiu não conseguir garantir “a dedicação e disponibilidade que o cargo exige e que o clube merece”.

Eleito a 30 de maio de 2025 para liderar a direção do clube viseense, o dirigente recordou o percurso realizado no Académico de Viseu, que começou há quatro anos, quando integrou uma comissão administrativa “numa altura em que o Clube precisava de estabilidade”. Mais tarde assumiu funções de vice-presidente financeiro durante dois anos, antes de cumprir um ano como presidente da direção.

“Foi uma honra liderar este clube no último ano”, afirmou, acrescentando que deixa o cargo “com a gratidão de quem deu o melhor de si”.

Na mensagem de despedida, Cristóvão Francisco agradeceu a dirigentes, treinadores, diretores, atletas, colaboradores, patrocinadores, parceiros e sócios “que mantiveram viva a chama deste Clube”, considerando que a experiência foi “uma jornada intensa, exigente e profundamente gratificante”.

O antigo presidente destacou ainda o significado emocional da subida à I Liga, deixando uma referência especial ao pai, Delfim Francisco, sócio número 1 do Académico de Viseu e antigo vice-presidente do clube aquando da última subida, em 1988.

“Há 38 anos, foi vice-presidente do clube quando o Académico subiu pela última vez, em 1988 e foi, desde sempre, a minha maior inspiração para servir este clube”, escreveu.

Cristóvão Francisco sublinhou ainda que “o Académico não é um negócio, é uma identidade” e que “há valores que o dinheiro não compra, a paixão, a pertença, a entrega genuína a uma causa”.

“Deixo o cargo, mas fico, como sempre estive, como sócio acérrimo e academista de coração”, concluiu.

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