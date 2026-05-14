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A LiveModeTV revelou que Ronaldo será “sócio estratégico e acionista da empresa”, sem, contudo, divulgar o valor do investimento nem a percentagem exata da sua participação no capital.

“A missão é levar o desporto para novas gerações de fãs, de uma forma completamente nova e inspiradora”, afirmou o capitão da seleção portuguesa, sublinhando o seu compromisso com a inovação na forma como os conteúdos desportivos são consumidos.

A empresa, braço internacional da brasileira LiveMode — criada em 2017 — baseia-se numa estratégia de transmissão através de plataformas digitais e redes sociais, incluindo o canal oficial no YouTube. A parceria com Ronaldo visa “ampliar o alcance do desporto”, aproximando-o dos fãs de forma mais interativa e integrada, segundo o comunicado.

A entrada da plataforma no mercado português chega numa fase em que os consumidores procuram cada vez mais alternativas digitais para acompanhar grandes eventos desportivos, sobretudo em plataformas de streaming e redes sociais.

Em Portugal, a LiveModeTV assegurou os direitos de transmissão em direto de 34 jogos do Mundial de 2026, uma oferta que inclui todos os encontros da seleção lusa, numa aposta ambiciosa que combina desporto de elite com formatos inovadores de engagement com o público.

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