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Cristiano Ronaldo poderá passar de estrela do Al Nassr a proprietário do clube. O futebolista português integra um grupo de cinco investidores que estará a preparar uma proposta para adquirir a equipa de Riade ao Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita, segundo informações divulgadas esta terça-feira.

A eventual operação envolve também Gerry Cardinale, fundador da RedBird Capital Partners, empresa que detém o AC Milan. O grupo estará a avaliar as condições para avançar com uma proposta, mas o negócio ainda não está fechado e os contactos encontram-se numa fase inicial.

De acordo com a informação avançada por vários meios de comunicação, cada um dos cinco investidores envolvidos no projeto poderá comprometer cerca de 100 milhões de dólares. Caso esse modelo se confirme, o investimento conjunto poderá aproximar-se dos 500 milhões de dólares.

Além de Ronaldo e Cardinale, o grupo incluirá Ibrahim Al-Muhaidib, Mohammed Al-Khuraiji e Sharaf Al-Hariri. A eventual aquisição dependerá, contudo, de um acordo com o PIF e das condições estabelecidas para uma possível operação.

O fundo soberano saudita controla atualmente os principais clubes envolvidos no projeto de transformação da Saudi Pro League, entre os quais o Al Nassr.

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