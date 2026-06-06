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"O onze inicial hoje é o José Sá, o Nelson Semedo, o Ruben Dias e o Renato Veiga. O João Cancelo, o Bernardo Silva e o Samu Costa. O Chico Conceição, o Bruno Fernandes, o Rafael Leão e o Cristiano Ronaldo", anunciou Roberto Martínez.

"Hoje é um jogo importante para experimentar ligações", comentou o selecionador nacional, que adiantou que estão previstas "muitas substituições ao intervalo" e que Rui Silva e Diogo Costa entram na segunda parte.

A Seleção Nacional recebe este sábado o Chile, no primeiro de dois particulares antes da participação na fase final do Campeonato do Mundo. O jogo acontece no Estádio Nacional, com lotação esgotada.

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