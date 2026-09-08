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Cristiano Ronaldo não faz parte do melhor onze da história da Liga dos Campeões escolhido pelo jornalista Vincent Duluc, do diário francês L’Équipe. A seleção inclui Lionel Messi, Johan Cruyff, George Best e Alfredo Di Stéfano no setor ofensivo, mas não contempla o melhor marcador de sempre da competição.

A escolha reúne jogadores de diferentes gerações, desde a antiga Taça dos Clubes Campeões Europeus até à atual Liga dos Campeões. No caso de Ronaldo, a ausência é particularmente significativa devido ao impacto que o avançado português teve na competição ao longo de quase duas décadas.

Ronaldo soma 140 golos na Liga dos Campeões e conquistou o troféu por cinco vezes. Venceu a primeira ao serviço do Manchester United, em 2008, e voltou a levantar a taça em quatro ocasiões com o Real Madrid.

Lionel Messi foi, pelo contrário, escolhido para o onze de Duluc. O argentino conquistou quatro Ligas dos Campeões pelo Barcelona e surge numa equipa que inclui várias das principais figuras da história do futebol europeu.

O onze escolhido pelo jornalista francês é composto por Ray Clemence na baliza; Dani Carvajal, Franz Beckenbauer, Franco Baresi e Paolo Maldini na defesa; Luka Modric e Andrés Iniesta no meio-campo; e Lionel Messi, Johan Cruyff, George Best e Alfredo Di Stéfano no ataque.

A escolha não se baseou exclusivamente no número de títulos ou golos conquistados na competição. Duluc procurou cruzar diferentes gerações e avaliar o impacto dos jogadores na principal prova europeia de clubes.