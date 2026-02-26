Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A operação foi formalizada através da CR7 Sports Investments, uma nova subsidiária da sua empresa CR7 SA criada para gerir investimentos no setor desportivo e além-fronteiras.

Num comunicado citado pela imprensa, Ronaldo, de 41 anos e jogador do Al‑Nassr, afirmou que sempre teve "a ambição de contribuir para o futebol para além do terreno de jogo" e destacou o potencial de crescimento do Almería, cuja estrutura considera "sólida" e apelativa para um projeto de longo prazo.

"Sempre tive a ambição de contribuir para o futebol para além dos relvados. A UD Almería é um clube com bases sólidas e um claro potencial de crescimento. Estou muito entusiasmado por trabalhar ao lado da equipa de gestão para apoiar a próxima fase do desenvolvimento do clube", disse o eleito melhor futebolista do Mundo em cinco ocasiões.

Os números da compra não foram divulgados, mas a operação é descrita como uma "investimento estratégico", reforçando o compromisso de Ronaldo com a propriedade e gestão em clubes profissionais de futebol.

O presidente do Almería, Mohamed Al Khereiji, saudita responsável pelo clube desde 2025, afirmou estar "muito satisfeito" com a entrada de Ronaldo no acionista do clube, sublinhando o conhecimento do português sobre as competições espanholas e o seu contributo para o futuro desportivo e da formação da equipa.

O Almería ocupa atualmente lugares de subida à primeira liga e esta aposta de Ronaldo no futebol como investidor pode marcar uma nova fase no crescimento da equipa andaluza, além de ser um marco na carreira empresária do capitão da selecção nacional.

