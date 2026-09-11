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O rali ficou marcado logo no Shakedown, onde Hugo Lopes/Madga Oliveira (Team Hyundai Portugal) tiveram um forte acidente, ficando de fora do rali de forma prematura. A dupla necessitou de assistência médica no local, foi posteriormente levada para o hospital, para observação, sendo que, segundo o AutoSport, ambos estão bem após o acidente.

Na história deste primeiro dia, Armindo Araújo/Luís Ramalho (Team Armindo Araújo / The Racing Factory) foram os primeiros líderes, ao venceram a PEC1 e ao serem segundos na PEC2, mas, na PEC3, a dupla do Skoda acabou numa valeta, terminando assim a sua prova e garantindo a oportunidade do líder do campeonato se afastar ainda mais.

Assim, Rúben Rodrigues chegou à liderança e terminou o dia, após a Super-Especial de Rota Termal, com uma vantagem de 5.3 segundos para Rafael Rêgo/Nuno Mota Ribeiro (Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal). A completar o pódio está a dupla Pedro Almeida/António Costa (Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal), a 3.5 segundos da liderança.

A organização do Rali, o CAMI Motorsport, teve ainda que reorganizar a sua prova, já que "perante uma decisão conhecida a escassas horas do início do evento" e na "impossibilidade de obtenção da necessária autorização da Dirección General de Tráfico (DGT) espanhola para a utilização das vias previstas em território espanhol", a rota do rali foi alterada.

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