Do total de inscritos, 14 mil vão competir na corrida principal de 10 quilómetros, enquanto quatro mil optaram pela caminhada de cinco quilómetros. A partida está marcada para as 18h00, na Avenida dos Aliados, local onde também será feita a chegada, num percurso que inclui a passagem pelo Túnel de Ceuta.

Devido à realização do evento, a autarquia prevê vários condicionamentos de trânsito na zona central da cidade ao longo da tarde e início da noite. As alterações à circulação podem ser acompanhadas em tempo real através da Plataforma de Trânsito do Município do Porto.

Entre os participantes desta edição destacam-se Félix Dias, de 90 anos, e Katharine Walmsley, de 77, os atletas mais velhos inscritos na prova, que continua a atrair corredores de todas as idades.

Criada em 1994, a São Silvestre Cidade do Porto é organizada com o apoio do Município do Porto, através da Ágora, e afirma-se como um dos principais eventos desportivos e populares do calendário da cidade no final do ano.

