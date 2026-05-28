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Em causa estavam declarações prestadas pelo técnico em 10 de maio, na conferência de imprensa de antevisão à receção dos encarnados ao Sporting de Braga (2-2), para a 33.ª e penúltima jornada do campeonato, que motivaram uma participação do Conselho de Arbitragem (CA) da FPF.

“Relativamente à verdade desportiva, remeto-a para o jogo de ontem da equipa B do Benfica contra o Académico de Viseu [derrota em casa por 2-0, na 33.ª ronda da II Liga]. Basta analisar esse jogo para perceber muita coisa“, afirmou José Mourinho.

O empate do Benfica diante do Sporting de Braga, aliado à goleada com reviravolta do Sporting na visita ao Rio Ave (4-1), fez com que as águias fossem ultrapassadas pelos leões no segundo lugar da I Liga a uma jornada do fim, sendo que os dois rivais lisboetas terminaram separados por dois pontos, ambos atrás do FC Porto, novo campeão nacional.

Com a vitória do Torreense sobre o Sporting, então detentor do troféu, na final da Taça de Portugal (2-1, após prolongamento), que fez do clube de Torres Vedras o primeiro fora do escalão principal a conquistar a prova rainha, o Benfica falhou o acesso direto à fase de liga da Liga Europa e terá de ultrapassar três rondas preliminares no arranque da próxima época.

O Sporting acompanha o FC Porto na fase de liga da Liga dos Campeões, ao beneficiar da conquista da Liga Europa pelo Aston Villa, que se apurou para a mais importante competição europeia de clubes através da Liga inglesa, na qual foi quarto, e viu essa vaga adicional ser ocupada pelos verdes e brancos.

Descontando Inglaterra, Itália, Espanha e Alemanha, únicos países sem presença nas rondas preliminares da Liga dos Campeões, o Sporting apresentou o melhor coeficiente no ranking a cinco anos da UEFA entre os clubes não qualificados diretamente para a edição 2026/27 da prova.

José Mourinho cumpre a segunda passagem pelo Benfica, que já tinha orientado em 2000/01, na estreia como treinador principal, e está vinculado por mais uma época, até junho de 2027, mas tem sido associado pela imprensa desportiva a um eventual regresso aos espanhóis do Real Madrid 13 anos depois.

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