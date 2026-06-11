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Antes da bola rolar no Estádio Azteca, tivemos a primeira de três cerimónias de abertura nesta fase do Campeonato do Mundo de futebol. Lila Downs, cantora mexicana, começou por deixar uma mensagem de união do planeta e apelo à diversidade, antes de algumas das maiores estrelas latino-americanas tomarem conta do relvado.

Primeiro tivemos Danny Ocean, seguido de Belinda, que antecedeu J. Balvin. Para fechar as festividades, Shakira reinou com a canção oficial do Mundial, Dai Dai, lembrando o espírito da prova.

Posteriormente, a momentos do início do jogo, houve uma cerimónia formal, onde entraram em campo todas as bandeiras dos 48 países participantes na prova.

Assim, no jogo propriamente dito, o México dominou a África do Sul. O primeiro golo surgiu nove minutos por Julián Andrés Quiñones, após erro da equipa africana. Raúl Jiménez ampliou a vantagem da equipa da casa no segundo tempo, aos 67 minutos de jogo.

O jogo não terminou com todos os onze em campo, tendo sido expulsos três elementos: Yaya Sithole, Themba Zwane pela África do Sul e César Montes do México.

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