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Sébastien Ogier (Toyota) lidera a oitava prova do WRC, o Rali da Acrópole, na Grécia. O piloto francês venceu a primeira PEC por um segundo perante Takamoto Katsuta (Toyota). Thierry Neuville coloca o Hyundai na terceira posição da classificação geral. O líder do campeonato de pilotos, Elfyn Evans (Toyota), ocupa após a PEC1 a sexta posição da classificação geral, a cerca de 1.4 segundos da liderança.

O piloto francês reconheceu que a prova será exigente: "sabemos que nos espera um desafio difícil, mas é assim aqui. Vamos fazer tudo para criar a nossa própria sorte este fim-de-semana, porque isso vai ter um papel importante no resultado", disse.

Na categoria WRC2, a liderança pertence a Yohan Rossel (Lancia), com o francês a ter uma vantagem de um décimo de segundo perante o irmão mais novo, Léo. Terceira posição no final da PEC1 é de Roberto Dàpra (Skoda).

Esta sexta-feira o rali continua com mais seis PECs. A edição de 2026 tem 75% do percurso diferente em relação a 2025, onde a vitória ficou para o piloto da Estónia,Ott Tänak.

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