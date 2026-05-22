Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A prova contará com a participação de 20 equipas das categorias Pro Teams e Continental Team e reunirá 140 ciclistas ao longo de três etapas, num total de 553,7 quilómetros.

A operação será coordenada pela Unidade Nacional de Trânsito (UNT), através do Destacamento de Trânsito Eventual Anual 2026 (DTEA 2026), responsável pelo acompanhamento da competição e pela garantia das condições de segurança necessárias ao normal desenvolvimento da prova.

O percurso divide-se em três etapas: a primeira liga Mêda a Fornos de Algodres, no dia 22 de maio; a segunda decorre entre Sabugal e Fundão, no dia 23; e a terceira entre Gouveia e Fundão, no dia 24. Todas as etapas têm partida marcada para as 11h30.

Segundo a GNR, o dispositivo policial integra um sistema móvel de comando e controlo, que permitirá coordenar permanentemente o policiamento ao longo de cada etapa a partir de uma viatura de comando. A coordenação será assegurada por militares especializados, com experiência em eventos desportivos de elevada complexidade e dinâmica.

A Guarda destaca ainda que as provas de ciclismo em estrada representam um desafio exigente em termos de policiamento, devido à extensão dos percursos, ao elevado número de participantes e aos condicionamentos provocados na circulação rodoviária.

A GNR aconselha os cidadãos a respeitarem as restrições de circulação e as indicações dos militares destacados para o evento. Recomenda também que a prova seja assistida em locais seguros e fora da faixa de rodagem.

As autoridades alertam ainda que a primeira viatura policial que assinala o início da corrida estará identificada com a inscrição “PROVA DE CICLISMO” e que os automobilistas não devem retomar a marcha antes da passagem da última viatura policial, identificada com sinalética verde e a inscrição “FIM DE PROVA”.

A Guarda Nacional Republicana apela à colaboração de todos para que a competição decorra em segurança e convida os cidadãos a acompanharem o espetáculo desportivo com responsabilidade.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.