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O treino de domingo já tinha sido cancelado devido a uma tempestade que atingiu o centro de treinos do Gardens North County District Park, onde a equipa orientada por Roberto Martínez está a preparar a fase de grupos da competição.

A intempérie levou à interrupção de toda a atividade no local, com a comunicação social a ser inicialmente informada do cancelamento da conferência de imprensa de Matheus Nunes e, posteriormente, da suspensão do treino por razões de segurança.

Perante o agravamento das condições meteorológicas, os jogadores realizaram apenas trabalho de ativação física em espaço fechado, tendo sido recolhidos de imediato para local seguro.

Esta segunda-feira, o plano voltou a ser ajustado, com a conferência de imprensa e o treino a serem antecipados para a manhã, evitando o período em que se prevê nova instabilidade atmosférica.

Assim, um jogador da Seleção Nacional irá falar aos jornalistas pelas 09:45 locais (14:45 em Lisboa), seguindo-se o treino às 10:30 locais (15:30 em Lisboa), com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Portugal prepara a estreia no Mundial 2026 frente à República Democrática do Congo, em Houston, encontro agendado para quarta-feira. O Grupo K inclui ainda o Uzbequistão e a Colômbia, com jogos marcados ao longo das próximas semanas em diferentes cidades dos Estados Unidos.

O Mundial 2026, a primeira edição com 48 seleções, decorre até 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.

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