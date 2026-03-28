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Segundo o CM Jornal, o alerta foi dado pelo plantel sportinguista a poucas horas do início do jogo e vários tiveram de ser assistidos pelos médicos em serviço no local.

Já o treinador Ricardo Costa e o jogador Christian Moga foram vistos pelos bombeiros e, posteriormente, transportados de ambulância para o hospital.

Os elementos da equipa queixaram-se de um odor “propício a dar sono” e relataram sintomas de “arranhar da garganta”. A situação levou a que os atletas se equipassem nos corredores do pavilhão do Porto.

Porém, durante o intervalo do jogo no final da tarde deste sábado, o FC Porto desmentiu “de forma absoluta, clara e inequívoca” os relatos que foram divulgados antes da partida.

“Tais insinuações são graves, abusivas e totalmente destituídas de qualquer fundamento”, escreve o clube num comunicado. O FC Porto diz ter contactado “de imediato” a Federação de Andebol de Portugal e a Polícia de Segurança Pública (PSP), com o intuito de negar “categoricamente os factos em causa”, mas também para pedir uma investigação para afastar “quaisquer condições anómalas no balneário visitante do Dragão Arena”.

“O FC Porto repudia, de forma firme, qualquer tentativa de associação do seu nome, das suas infraestruturas ou dos seus profissionais a situações que não correspondem à realidade. Trata-se de uma acusação inadmissível, que atinge injustificadamente a reputação de uma instituição”, lê-se ainda na mensagem partilhada esta tarde.

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