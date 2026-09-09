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O primeiro golo surgiu da equipa que viajou da Turquia, com Torreira a inaugurar o marcador aos seis minutos de jogo. Ainda na primeira parte, o Sporting empatou por Gemy Catano, aos 27 minutos.

Na segunda parte, o Sporting deu a volta ao marcador. Primeiro por Luis Suárez aos 57 minutos e depois por Rodrigo Zalazar aos 63 minutos, fixando o resultado nos 3-1.

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