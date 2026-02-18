Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No final do jogo com o Benfica, o internacional brasileiro reafirmou que não se trata de um episódio isolado, lembrando que tem sido alvo recorrente de situações semelhantes ao longo da carreira. Vinícius voltou a exigir medidas "claras e punitivas", sublinhando que os jogadores não podem continuar a ser responsabilizados por denunciar comportamentos que atentam contra a dignidade humana.

Do lado encarnado, Gianluca Prestianni, apontado por Vinícius como a pessoa que lhe chamou "macaco", rejeitou qualquer acusação de racismo. O jovem argentino garantiu que as palavras trocadas "fizeram parte da competitividade normal de um jogo de alto nível" e frisou que condena firmemente qualquer forma de discriminação. "Nunca tive nem terei atitudes racistas", assegurou.

A polémica gerou reações imediatas no futebol internacional. Thierry Henry, comentador televisivo e antigo internacional francês, posicionou-se publicamente ao lado de Vinícius Júnior, defendendo que os jogadores devem ser protegidos quando denunciam abusos. Henry sublinhou, em estúdio, que "o problema não está em quem fala, mas em quem continua a permitir que isto aconteça", acrescentando que o futebol falhou repetidamente na erradicação do racismo, desafiando Prestianni a ser "homem" e dizer o que realmente disse a Vinícius.

Também Luisão, antigo capitão do Benfica, reagiu nas redes sociais, manifestando solidariedade com o jogador do Real Madrid. O ex-central criticou o internacional argentino. "Esta camisola é muito grande, amo o Benfica, é a minha segunda pele. Tem de se ser digno para vestir o manto sagrado. Esse texto piora porque é mentira... futebol ganha-se na raça, na luta... Foi rato racista sim e eu estou envergonhado com isso", escreveu o antigo jogador nas redes sociais.

No mesmo sentido, o brasileiro Filipe Melo considerou que o futebol ainda reage "mais depressa a protestos do que a insultos racistas", sendo duro com Prestianni. "Fogo nos racistas! A mulher dele já o deve ter traído com um negro", salientou num vídeo colocado nas redes sociais.

Entretanto, a UEFA confirmou entretanto a abertura de um processo disciplinar, encontrando-se a recolher imagens, relatórios e testemunhos para apurar responsabilidades.

Um problema recorrente nos grandes palcos do futebol

O episódio da noite de terça-feira insere-se numa longa lista de casos de racismo registados nos principais campeonatos mundiais. Em Portugal, um dos exemplos mais marcantes ocorreu em 2020, quando Moussa Marega, então jogador do FC Porto, abandonou o relvado do Estádio D. Afonso Henriques, do V. Guimarães, após ser alvo de insultos racistas por parte de adeptos, num caso que chocou o país e expôs fragilidades no combate à discriminação.

Já em Espanha, Vinícius Júnior tem sido alvo repetido de cânticos racistas em vários estádios da La Liga, alguns dos quais resultaram, pela primeira vez, em condenações judiciais de adeptos. Em Itália, Romelu Lukaku denunciou insultos racistas em jogos da Serie A, enquanto em Inglaterra jogadores como Marcus Rashford e Bukayo Saka foram alvo de ataques racistas nas redes sociais após competições internacionais.

Casos semelhantes ocorreram ainda em França, Alemanha e América do Sul, pedindo-se constantemente à FIFA medidas mais severas e formas de controlar a situação, dado que apesar das campanhas institucionais e dos protocolos em vigor, jogadores, ex-atletas e organizações antidiscriminação continuam a alertar que as medidas adotadas são insuficientes.

