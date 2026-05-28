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O Casa Pia vai manter-se na Liga depois de ter vencido o Torreense por 2-0, em casa, na segunda mão do play-off, graças aos golos de Larrazabal, aos 38 minutos, e de Ofori, aos 78 minutos.

Assim, o Casa Pia garantiu a quinta presença consecutiva no principal escalão do futebol nacional, enquanto o Torreense vai continuar na Liga 2, competição que terminou esta época no terceiro lugar.

Apesar de andar na Liga 2, na próxima época o Torrense vai disputar a fase regular da Liga Europa, após ter vencido o Sporting na final da Taça de Portugal.

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