Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Depois de já ter assegurado a transmissão da primeira mão deste play-off e do duelo entre SC Farense e Belenenses SDUQ, relativo ao play-off da Liga Portugal 2 Meu Super, a Liga TV volta a disponibilizar internacionalmente um encontro decisivo, numa iniciativa realizada em parceria com a Sport TV.

A transmissão integra o investimento da Liga TV nas emissões em direto das competições profissionais do futebol português. Esta temporada, o canal soma seis transmissões, incluindo três jogos dos play-offs e três encontros de pré-temporada, com o objetivo de aproximar os adeptos das competições nacionais.

A transmissão internacional estará disponível em todo o mundo, neste link, com exceção de Angola e Moçambique.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.