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O tenista espanhol Carlos Alcaraz confirmou, através de uma publicação nas redes sociais, que a recuperação “está a correr bem” e que se sente “muito melhor”, mas reconheceu que ainda não está em condições de regressar à competição.

“Infelizmente ainda não estou preparado para jogar e por isso tenho de renunciar a Queen’s e Wimbledon”, afirmou o jogador, acrescentando que ambos os torneios têm um significado especial na sua carreira.

Alcaraz lamentou a ausência na temporada de relva, sublinhando a ligação emocional aos dois eventos. “São dois torneios realmente especiais para mim e vou sentir muito a falta deles”, referiu.

Estas ausências surgem depois do jovem tenista já ter falhado parte da temporada em terra batida, incluindo o Torneio de Barcelona (Godó), o Madrid Open e o Roland Garros, devido a problemas físicos.

Apesar disso, o número um mundial mantém o foco na recuperação e no regresso à competição. “Continuamos a trabalhar para voltar o mais rapidamente possível”, concluiu.

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