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Um hat-trick de Jonathan David, com golos aos 29, 45+3 e 90+2 minutos, além de tentos de Cyle Larin (16), Nathan Saliba (64) e um autogolo de Mohamed Manai (75), selaram o triunfo dos coanfitriões, que em sete jogos em Mundiais tinham apontado apenas três golos.

Com este resultado, o Canadá passou a liderar o Grupo B, com quatro pontos, os mesmos da Suíça, ficando praticamente apurado para os 16 avos de final. Já o Catar, que terminou a partida reduzido a nove jogadores, após expulsões diretas de Homam Ahmed (33 minutos) e Assim Madibo (53), soma um ponto e mantém-se, ainda assim, na luta pelo apuramento.

O momento mais dramático do encontro ocorreu aos 51 minutos, quando Ismaël Koné sofreu uma falta aparentemente normal de Madibo. Poucos segundos depois, o jogador apercebeu-se da gravidade da lesão na perna esquerda, causando grande apreensão em campo. O médio de 24 anos, que representa os italianos do Sassuolo, foi assistido no relvado e retirado de maca, sob aplausos do público, seguindo para o hospital, onde será submetido a intervenção cirúrgica.

“Aconteceu à nossa frente e todos nós ouvimos o osso a partir”, revelou o selecionador canadiano, Jesse Marsch, no final do encontro. O técnico acrescentou que o jogador do Catar envolvido no lance foi ao balneário pedir desculpa, sublinhando não acreditar em intenção deliberada. “Estamos todos abalados. O Ismaël é fundamental para a equipa e será uma grande perda”, concluiu.

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