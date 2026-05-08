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Rúben Rodrigues e Rui Raimundo (Toyota), da Auto Açoreana Racing, venceram a segunda prova do Campeonato de Portugal de Ralis, o Vodafone Rally de Portugal. A prova, inserida no WRC, termina hoje no que toca às contas do campeonato nacional. Para Rodrigues, a sua estreia na maior prova de ralis portuguesa é coroada com uma vitória.

"O rali para nós foi incrível. Não cometemos qualquer erro, mostrámos a nossa velocidade", disse o atual líder do campeonato.

Rodrigues, que já tinha conquistado o Rali Terras D'Aboboreira, vence pela segunda vez em 2026. Nesta segunda prova, o açoreano liderou de fio a pavio, não dando muitas hipóteses aos adversários. Do Team Hyundai Portugal, Gonçalo Henriques, navegado por Inês Veiga, terminou na segunda posição da contas do CPR e ainda somaram os pontos extra da PowerStage, segunda passagem pelo troço de Mortágua. Pedro Almeida/António Costa, da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, terminaram na posição mais baixa do pódio.

Já Armindo Araújo, navegado por Luís Ramalho, teve um problema elétrico no Skoda Fabia RS Rally 2 que o retirou da luta pela vitória: "Não era isto que esperávamos no final deste dia, mas as corridas são assim mesmo. Depois de termos perdido tanto tempo, sabíamos de antemão que não iríamos conseguir recuperar muitos lugares, mas demos o máximo, vencemos especiais e mostrámos que tínhamos ritmo para podermos ter saído hoje com a vitória", afirmou nas redes sociais.

Em termos de campeonato, Rúben Rodrigues lidera, com 52 pontos, contra os 38 de Pedro Almeida, que é, agora, o segundo. Gonçalo Henriques é terceiro, com 31. A próxima ronda será o Rali de Lisboa, em estreia no campeonato nacional, entre 29 e 30 de maio, e uma das provas que em 2026 os pilotos teriam de escolher. A outra é o Rali de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão.

Agora, com o final da etapa do CPR, a continuidade dos pilotos portugueses é opcional, sabendo-se já que Armindo Araújo vai continuar e tentar chegar ao título de 'melhor português' pela 14.ª vez, como já tinha revelado ao 24notícias.

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