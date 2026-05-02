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A campanha que culminou com a conquista do 31.º título da liga foi marcada por consistência, carácter e um sentido coletivo de propósito. Mas também ficou marcada pela ausência física de Jorge Costa, figura lendária do clube e alma dos dragões dentro e fora de campo, e cuja influência se manteve viva ao longo da época, como desde cedo a comitiva sempre fez questão de manifestar.

Jorge Costa, que faleceu subitamente após sofrer uma paragem cardiorrespiratória no centro de treinos do Olival, foi uma peça central na história recente do clube. Como jogador, liderou a equipa nas épocas mais vitoriosas, incluindo a histórica conquista da Liga dos Campeões em 2004, e, após transitar para funções dirigentes, com André Villas-Boas, era visto como um mentor dos mais jovens e uma referência permanente para toda a estrutura portista.

Eleições FC Porto: A campanha de André Villas-Boas em fotografias créditos: © 2024 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.

Desde os primeiros dias da nova época, muitos dos protagonistas desta conquista repetiram publicamente o papel fundamental que Jorge Costa tinha na identidade do clube. Em entrevistas e declarações, elementos do plantel lembraram o ex-capitão como símbolo da mística portista, explicando que a missão de festejar um título nacional era, também, uma forma de honrar a memória e o legado de um homem que dedicou a vida ao clube.

Jogadores como Borja Sainz recordaram a influência inspiradora de Jorge Costa, afirmando em entrevistas que a equipa sentia que "ganhar um troféu esta época" teria um significado especial tendo em mente o impacto que o antigo diretor exerceu sobre o grupo ainda no início da temporada.

E já esta noite o treinador Farioli também não esqueceu Jorge Costa. "Foi a nossa força esta época, uma das últimas coisas que o Jorge disse foi que tínhamos uma equipa novamente. E esta equipa lutou para manter vivas estas últimas palavras dele. Demos tudo por isso e ele ajudou-nos em muitos momentos. O ADN do Jorge esteve em alguns momentos esta época. Infelizmente, não está connosco fisicamente, mas está na nossa mente e na nossa alma", disse.

A bandeira do FC Porto, que estava no topo sul do Estádio do Dragão desde o funeral de Jorge Costa, desceu novamente ao relvado, onde foi recebida pelo presidente do FC Porto, André Villas-Boas, e pela viúva do antigo diretor do futebol dos "azuis e brancos".

Dois dos adjuntos do treinador Francesco Farioli, Lucho González e Castro, que partilharam o balneário com Jorge Costa, não conseguiram conter as lágrimas.

Além destes gestos, o clube já tinha tomado medidas simbólicas em memória de Jorge Costa: o centro de treinos do Olival foi oficialmente renomeado Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, um tributo permanente à sua ligação inquebrável aos dragões.

Este título será, assim, lembrado não apenas pelo sucesso desportivo, mas como uma homenagem coletiva ao eterno “Bicho”, cuja memória se tornou parte integrante da narrativa vitoriosa desta temporada inesquecível para os dragões.

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