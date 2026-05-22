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A decisão foi tomada na reunião do executivo liderado por Carlos Moedas e inclui apoios a 11 entidades no âmbito do Programa Municipal de Apoio ao Desporto (PMAD), num montante global de 765 mil euros.

Entre as entidades abrangidas estão a Associação Desportiva e Cultural Capoeira Beija-Flor, Associação Juntos pelo Desporto, Atlético Clube de Portugal, Boa Hora Futebol Clube, Centro de Cultura e Desporto Olivais Sul, Clube de Futebol “Os Belenenses”, Clube Desportivo Olivais e Moscavide, Clube Internacional de Foot-Ball, Clube Oriental de Lisboa, Clube de Rugby do Técnico e Clube Sportivo de Pedrouços.

O executivo aprovou também a cedência de utilização de instalações desportivas municipais ao Recreativo Águias da Musgueira (RAM) e à União Desportiva da Alta de Lisboa (UDAL), apoio não financeiro avaliado em mais de 210 mil euros.

As obras de requalificação das instalações do Clube Atlético de Campo de Ourique vão receber um apoio municipal de 70 mil euros.

No que diz respeito a eventos, a Associação das Colectividades do Concelho de Lisboa poderá beneficiar de apoios financeiros e não financeiros até 52 mil euros para a organização do 9.º Torneio de Futsal da Cidade de Lisboa. Já o IX Lisboa Green Trail contará com ajudas de 57 mil euros, a Linxrace Lisboa 2026 com 6500 euros e o Concurso de Saltos Internacional Oficial de 3 Estrelas com 23 mil euros.

Segundo o presidente da autarquia, Carlos Moedas, o município pretende continuar a investir na requalificação de infraestruturas e espaços desportivos, bem como na captação de eventos para a cidade e na promoção de estilos de vida saudáveis.

Na mesma reunião foram ainda aprovadas medidas de apoio à cultura, no valor total de 250 mil euros, além de propostas de delegação de competências para a Junta de Freguesia do Parque das Nações.

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